Lechia Gdańsk ma pokazać jakość w ofensywie. W piątek mecz z GKS Katowice. Szymon Grabowski: Chcemy być przy piłce i kreować

- Nie będę mówić, kto jest bardziej, a kto mniej pewny miejsca w składzie. Muszę tak przygotować zespół, żeby wszyscy byli gotowi do gry, czy to zawodnicy z podstawowego składu, ławki rezerwowych czy trybun, bo taka sytuacja niedługo będzie w zespole. Na odprawie pomeczowej powiedziałem zawodnikom, że nasz cel osiągniemy ludźmi nie z podstawowej „11” ale z rezerwy. To ma być naszą siłą. Zawodnicy mają być tak przygotowani, że nieważne kiedy wchodzą na boisku, będą wnosić maksymalnie dużo. Cieszę się z rywalizacji, dobrego wejścia Miłosza Kałahura czy debiutu Tomasa Bobceka, chociaż bramki nie zdobył – powiedział trener Lechii.

Szkoleniowiec Lechii wypowiedział się też na temat Luisa Fernandeza. Hiszpan trafił do klubu jako największa gwiazda, a już dawno nie trafił do bramki rywala.

- Luis daje drużynie bardzo dużo, a to nie sprowadza się wyłącznie do tego, co robi na boisku. On daje bardzo dużo wsparcia każdemu zawodnikowi i to nie tylko obcokrajowcom czy Polakom, ale widzę też jego podejście do zawodników z akademii, którzy z nami trenują. To jest bardzo budujące. Jeśli chodzi o samą grę, to nie chcę się teraz wypowiadać w jakim stopniu jestem z niego zadowolony. Ostatni mikrocykl daje mi kolejne pozytywne myśli jeśli chodzi o tego piłkarza. Luis Fernandez jest ambitnym zawodnikiem i ważny jest dla niego nie tylko sukces zespołu, ale jego indywidualne liczby. Bądźmy o niego spokojni. Pracujemy nad ofensywą, żeby stwarzać warunki Luisowi i innym graczom, aby mogli w pełni pokazać swoje możliwości – zakończył trener Grabowski.