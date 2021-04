Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Piotr Stokowiec: Mecze z Legią zawsze są fajne, bo czekają na nie kibice. To jest sól sezonu

Krystalizuje się sytuacja w czołówce PKO Ekstraklasy. Po mistrzostwo Polski pędzą piłkarze Legii Warszawa (56 punktów po 26 meczach). Wydaje się, że tylko o drugie miejsce walczyć będą Pogoń Szczecin (50 punktów) i Raków Częstochowa (46 punktów po 25 meczach). Ciekawie wygląda także sytuacja czterech drużyn, które chcą znaleźć się na czwartym miejscu. Po 38 punktów mają Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk i Zagłębie Lubin. To czwarte miejsce jest o tyle istotne, że w przypadku zdobycia przez Raków Częstochowa Pucharu Polski, da możliwość gry w eliminacjach do nowej Ligi Konferencji Europy (trzecich pod względem ważności rozgrywek UEFA).

- To jest na pewno mecz szczególny, bo zawsze mecze przeciwko Legii Warszawa, to są fajne mecze, na które czekają kibice i to jest sól sezonu, ale kolejne mecze będą tak samo ważne. Nawet jeśli wygramy z Legią to w kolejnych meczach też musimy zdobywać punkty. Znamy jednak powagę tego meczu i na pewno zrobimy wszystko, żeby dobrze się zaprezentować, dać pozytywny impuls przed tymi ostatnimi meczami i odpowiednim sposobem wygrać z Legią - wyjaśnia Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk.

Nadzieją biało-zielonych na dobry wynik z Legią Warszawa jest to, że w ostatnich trzech meczach "Wojskowi" zanotowali dwa remisy i zwycięstwo, a strzelili tylko jedną bramkę.

- To drużyna dobrze zbudowana, mająca swoje atuty od doświadczonego bramkarza poprzez solidną obronę, dobre skrzydła, dużo biegający środek pola. Dużo młodych zawodników jak Bartosz Slisz czy Bartosz Kapustka uzupełnionych jakościowymi zawodnikami zagranicznymi, jak chociażby Tomas Pekhart, który będzie najprawdopodobniej królem strzelców PKO BP Ekstraklasy (ma 21 goli - przyp.). My też mamy plan na ten mecz i będziemy chcieli go zrealizować. Opowiadanie o atutach przeciwnika nie do końca jest moją rolą. My mamy swój sposób na Legię, wiemy jak chcemy grać i też mamy swoją wartość, bo nieprzypadkowo liczymy się wciąż w walce o europejskie puchary i tej walki nie odpuścimy do samego końca - tłumaczy szkoleniowiec Lechii.