Lechia Gdańsk - Legia Warszawa NA ŻYWO 3.10.2021 r. Znakomita Lechia nie dała szans Legii! Mistrzowie Polski na kolanach ZDJĘCIA

Ponad 23 tysiące widzów przyszło obejrzeć mecz coraz lepiej grającej Lechii z Legią. Przyjazd mistrza Polski zawsze ściąga kibiców na trybuny, ale Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, zachęcał i jednocześnie zapowiadał jak ma grać jego drużyna.

- Musimy wznieść się na najwyższy poziom, na jakim jeszcze razem nie zagraliśmy. Atmosfera jest dobra, zwycięstwa były dla nas ważne, żeby poczuć pewność i wiarę w to, co robimy. W meczu z Legią będziemy starali się grać tak, jak w każdym meczu. Chcemy mieć piłkę i odważnie atakować. Chcemy bronić wysoko, ale nie zawsze będziemy mogli. Potrzebujemy kibiców, żeby wszystko poszło we właściwym kierunku. Wierzę, że stadion się zapełni i dwunasty zawodnik będzie naszym wsparciem. Liczę na to że kibice nie przyjdą po to, aby oglądać Legię, ale z wiarą, że Lechia może zagrać bardzo dobre spotkanie – mówił Kaczmarek.

Słowa szkoleniowca sprawdziły się idealnie. Lechia była przy piłce, była odważna i w pełni kontrolowała pierwszą połowę. Kibice zdecydowanie mogli skupić się na oglądaniu biało-zielonych, bo to gospodarze grali w piłkę, stwarzali okazję i piłkarskie widowisko. Mistrzowie Polski byli bezradni jak dzieci we mgle. Cieszy się, że tak znakomite spotkanie Lechia rozegrała przy dużej frekwencji i jest nadzieja, że spośród tych kibiców, którzy sporadycznie przychodzili na mecze, przynajmniej część będzie wracać na trybuny stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.