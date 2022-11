Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 8.11.2022 r. Lechia chce wyrzucić Legię z Pucharu Polski. Będzie rewanż za ligę?

W piątek biało-zieloni przegrali w stolicy z Legią 1:2 w meczu PKO Ekstraklasy, choć na początku drugiej połowy strzelili gola i prowadzili do 74 minuty spotkania. Trener Marcin Kaczmarek oraz jego podopieczni mieli plan na mecz w Warszawie. Drużyna grała mądrze i długo konsekwentnie go realizowała, ale zbyt głębokie cofnięcie się po objęciu prowadzenia sprawiło, że pojawiły się błędy, które Legia wykorzystała.

Już we wtorek Lechia stanie przed szansą rewanżu, choć tym razem stawka będzie inna. Rywalizacja nie będzie się toczyć o ligowe punkty, ale o awans do ćwierćfinału Fortuny Pucharu Polski. W rozgrywkach nie ma już Wisły Płock, Lecha Poznań, Cracovii czy Widzewa Łódź. Biało-zieloni mogą wyrzucić z rozgrywek Legię, a także odpadnie ktoś z dwójki Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa, bo te zespoły zmierzą się ze sobą o awans do kolejnej rundy. Fortuna Puchar Polski może być zatem szansą Lechii, która w ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie grała w finale tych rozgrywek, z czego raz sięgnęła po to trofeum. Drugie w historii, bo wcześniej Puchar Polski trafił do Gdańska w 1983 roku. W przypadku wygrania z Legią zostaną już tylko dwie przeszkody, aby znaleźć się w finale na PGE Narodowym w Warszawie.