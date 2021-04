Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 25.04.2021 r. Hit ligowy w Gdańsku! Biało-zieloni zatrzymają mistrzów Polski?

Legia Warszawa pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrza Polski. Czy Lechia przeciągnie jeszcze świętowanie zespołu ze stolicy? Mecz Lechia – Legia zostanie rozegrany w Gdańsku dziś o godzinie 17:30 bez udziału publiczności. Transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport.

Legia chce jak najszybciej przypieczętować kolejne mistrzostwo, a w poprzedniej kolejce wygrała ważny mecz w Gliwicach z Piastem. Lechia będzie chciała się postawić drużynie ze stolicy, wygrać mecz i sprawić, aby rywalizacja na szczycie naszej ligi przyniosła jeszcze trochę emocji do końca sezonu. Piłkarze Legii z pewnością przyjadą do Gdańska w dobrych nastrojach po wygranej w Gliwicach, która powinna być bardziej okazała gdyby nie słaba skuteczność. Dominacja na boisku oraz ilość sytuacji jasno pokazuję siłę mistrzów Polski, którzy w Gdańsku wystąpią w roli faworyta. Na ławce trenerskiej Legii ponownie zabraknie Czesława Michniewicza, który dostał dwa mecze zawieszenia za czerwoną kartkę, którą ukarany został w meczu z Cracovią. Na kogo biało-zieloni muszą szczególnie uważać? Tu jest problem, bo Legia jest zespołem bardzo zrównoważonym. Na bokach świetnie spisują się Josip Juranović oraz doskonale znany z gry w Lechii, Filip Mladenović, w środku pola wysoką formę prezentują Bartosz Kapustka czy Walerian Gwilia bądź Luquinhas, a w ataku bardzo groźny jest zdecydowanie najlepszy strzelec PKO Ekstraklasy w tym sezonie, Tomas Pekhart. To stawia duże wyzwanie przed podopiecznymi trenera Piotra Stokowca, którzy muszą być na boisku bardzo dobrze zorganizowani, konsekwentni i unikać prostych błędów.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Legia Warszawa NA ŻYWO, LIVE Sytuacja w tabeli tak się ułożyła, że Lechia wciąż jest w grze o czwarte miejsce, które może dać prawo gry w europejskich pucharach. Jest jednak bardzo ciasno, bo 38 punktów – oprócz biało-zielonych – mają także zespoły Piasta Gliwice, Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin. Spośród tych drużyn Lechia ma tylko z Piastem gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Biało-zieloni w ostatnich meczach nie prezentowali się najlepiej, ale spotkanie z Legią z pewnością będzie mobilizujące. Powinna poprawić się sytuacja kadrowa zespołu, a to zwiększy pole manewru trenerowi Stokowcowi. Wciąż trudni powiedzieć, czy po rotawirusie gotowi do gry będą już Tomasz Makowski, Kristers Tobers oraz Kenny Saief. Nie zagrali w spotkaniach z Piastem Gliwice i Lechem Poznań, a decyzja o ich występie w spotkaniu przeciwko mistrzom Polski zapadnie zapewne w ostatniej chwili. Do dyspozycji będzie za to Jarosław Kubicki, który już odcierpiał karę za żółte kartki. Dobrą wiadomością jest powrót Michała Nalepy, który powinien znaleźć się w kadrze na niedzielne spotkanie. Nalepa doznał kontuzji 20 lutego w spotkaniu z Górnikiem Zabrze i na jego powrót trzeba było poczekać nieco ponad dwa miesiące. Defensywa biało-zielonych ostatnio nie spisywała się dobrze i stąd aż pięć straconych goli w dwóch meczach, więc nie można wykluczyć, że Nalepa – który już normalnie trenuje – pojawi się na boisku w wyjściowym składzie. Wówczas byłby zapewne partnerem Mario Malocy, a Bartosz Kopacz – kosztem Karola Fili – wróciłby na prawą obronę, a na tej pozycji prezentował się naprawdę korzystnie.

CZYTAJ TAKŻE: W jakim składzie zagra Lechia w meczu z Legią? Jak Lechia może zagrać w niedzielnym spotkaniu? Piłkarze i trenerzy zdają sobie sprawę z dużej siły ofensywnej i jakości w zespole Legii. Można spodziewać się gry uważnej w defensywie i cierpliwego oczekiwania na wyprowadzenie kontry. Biało-zieloni zdają sobie sprawę, że do końca sezonu zostały już tylko cztery kolejki ligowe i muszą już konsekwentnie punktować, aby wywalczyć upragnione czwarte miejsce na finiszu rywalizacji w PKO Ekstraklasie. Do tego jednak potrzebna jest znacznie lepsza gra niż to miało miejsce choćby w spotkaniu przeciwko Lechowi w Poznaniu. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 2:2. Biało-zieloni uratowali remis w doliczonym czasie gry