Lechia Gdańsk - Lech Poznań 20.02.2022 r. Biało-zieloni czy "Kolejorz"? Kto ma większy potencjał i wygrywa na papierze?

W opinii ekspertów Lech ma dziś największy potencjał piłkarski w PKO Ekstraklasie. Trener Maciej Skorża ma bogactwo wyboru na każdej pozycji i nie dziwi, że "Kolejorz" chce w tym sezonie sięgnąć po mistrzostwo Polski. Piłkarze Lechii nie mają jednak żadnych kompleksów. W niedzielę wyjdą na boisko, aby zdobyć komplet punktów i wcale nie są bez szans. Sprawdziliśmy potencjał piłkarski Lechii i Lecha przed niedzielnym meczem w Gdańsku.

Bramkarze

Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk) kontra Filip Bednarek (Lech Poznań). Bednarek nie raz pokazał klasę i że umiejętności mu nie brakuje. Kuciak to jednak uznana firma. Nie przez przypadek Słowak jest uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w PKO Ekstraklasie. Dusan jak ma dzień, to potrafi wybronić drużynie mecz. Punkt dla Lechii.

Obrońcy

Lech stracił 16 goli w 21 meczach, a Lechia o dziewięć więcej. I to wystawia najlepsze świadectwo, kto lepiej broni. Do tego obrońcy "Kolejorza" wiedzą jak zachować się w polu karnym rywala, bo strzelili w sumie osiem goli. Defensorzy Lechii mają na koncie cztery gole, ale dwa z nich zdobył Mateusz Żukowski, którego w zespole biało-zielonych już nie ma. Duet środkowych obrońców Lechii dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, a Michałowi Nalepie i Mario Malocy nie brakuje doświadczenia. W Lechu jednak Bartosz Salamon i Antonio Milić spisują się świetnie, a do tego dochodzą dwaj bardzo dobrzy boczni obrońcy dający jakość także w ofensywie. Punkt dla Lecha.