Lechia Gdańsk kontynuuje zwycięską passę. Tomasz Kaczmarek: Nie przykładam wagi do tabeli. Będzie się liczyć na koniec sezonu

Zwycięstwo w Niecieczy nie przyszło łatwo, choć to Lechia prezentowała w tym meczu zdecydowanie wyższą jakość piłkarską. I to grając bez swojego najlepszego napastnika, Łukasza Zwolińskiego, który ma być gotowy do gry w kolejnym spotkaniu z Górnikiem Zabrze w Gdańsku. Trener Tomasz Kaczmarek dobrze przewidywał, że rywale będą mieli więcej materiału do analizy z ostatnich spotkań i odejdzie element zaskoczenia. Do tego przeciwnicy mogą grać bardziej destrukcyjnie i trener ze swoimi współpracownikami i piłkarzami będzie musiał znaleźć na to sposób. Pomimo boiskowej dominacji trudno jednak było o czyste sytuacje bramkowe, a kiedy udało się strzelić gola, to z minimalnego spalonego. W drugiej połowie biało-zieloni wreszcie zagrali skutecznie i w kilkadziesiąt sekund rozbili marzenie rywali o korzystnym wyniku, sięgnęli po kolejne zwycięstwo i na ten moment awansowali na pozycję lidera PKO Ekstraklasy.