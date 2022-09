Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 17.09.2022 r. Lechia wydarła remis, ale punkt niewiele daje. Flavio Paixao bohaterem ZDJĘCIA

Lechia z meczu na mecz gra pod coraz większą presją. Marny dorobek punktowy, ostatnie miejsce w tabeli, a rywale uciekają. Sytuacja jest trudna, a drużyna musi szybko się podnieść. Przed meczem z Jagiellonią piłkarzy na treningu pojawili się kibice z mową motywującą.

Biało-zieloni na pewno chcieli wygrać to spotkanie chociaż sytuacja bardzo im się skomplikowała. Kadrowo przed meczem nie wyglądało to dobrze. Nie dość, że nie udało się doprowadzić do zdrowia Ilkaya Durmusa, to jeszcze z powodu urazów niedostępni byli Joel Abu Hanna i Łukasz Zwoliński. Do tego dodajmy pauzującego za kartki Mario Malocę. Lechia musiała radzić sobie bez tych piłkarzy, a do tego już w3 minucie straciła gola. Marc Gual łatwo ograł w polu karnym Michała Nalepę i pokonał Dusana Kuciaka. Po strzeleniu gola goście cofnęli się na własną połowę i przestali specjalnie interesować się atakowaniem bramki biało-zielonych. Podopieczni trenera Macieja Kalkowskiego przejęli inicjatywę, ale brakowało więcej jakości w polu karnym rywali. Najczęściej strzelał Flavio Paixao, ale przeważnie niecelnie. Najlepszą okazję – po podaniu Jarosława Kubickiego – miał Kacper Sezonienko, który z bliska trafił w Zlatana Alomerovicia. U piłkarzy biało-zielonych widać było dużo chęci i zaangażowania. Do tego stopnia, że goście coraz częściej musieli ratować się faulami. Celował w tym zwłaszcza Israel Puerto. Hiszpan szybko dostał żółtą kartkę i chociaż potem popełnił pięć fauli, to słabo prowadzącemu ten mecz Pawłow Malcowi z Łodzi zabrakło odwagi, żeby pokazać Puerto czerwoną kartkę, chociaż piłkarz z Jagiellonii na nią sobie solidnie zapracował.