Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 11.12.2021 r. Twierdza w Gdańsku padła. Smutne pożegnanie Lechii po udanej jesieni

Brakowało wprawdzie Michała Nalepy i Conrado, ale wrócił do gry Maciej Gajos, a Lechia bardzo chciała pójść za ciosem po sukcesie nad Rakowem Częstochowa i wygrać kolejny mecz. Rywalem była Jagiellonia. Drużyna rozbita, przegrywająca u siebie z ostatnim Górnikiem Łęczna, borykająca się z problemami przez zakażenia koronawirusem i musząca radzić sobie bez kontuzjowanego Jesusa Imaza.

Gramy jednak w polskiej PKO Ekstraklasie, a tu nic nie jest takie oczywiste. Biało-zieloni w tym meczu grali bez pomysłu. Joseph Ceesay był jak jeździec bez głowy i jak doszedł do piłki, to albo zagrywał niedokładnie albo chciał ograć wszystkich rywali i łatwo tracił pikę. Maciej Gajos po długiej przerwie nie odzyskał pełni formy, a Flavio Paixao był osamotniony. Gra ofensywna podopiecznych trenera Tomasza Kaczmarka nie była dobra. Jagiellonia za to wyszła na boisko zdeterminowana, a dostępu do własnej bramki broniła dobrze i skutecznie. Goście nie poprzestali na defensywie, ale też szukali okazji do zdobycia gola i cel osiągnęli. Najpierw źle interweniował Dusan Kuciak, a potem w polu karnym zrobiło się duże zamieszanie, w którym najwięcej przytomności wykazał Taras Romanczuk, który posłał futbolówkę do siatki. Sztab szkoleniowy Lechii będzie miał zimą nad czym pracować z zespołem, bo to piąty mecz z rzędu, a trzeci w Gdańsku, w którym biało-zieloni pierwsi tracą gola, a potem muszą odrabiać straty. To trudna sytuacja i nie zawsze uda się uratować wynik. Tym razem pogoń okazała się skuteczna jeszcze w pierwszej połowie. Tuż przed przerwą Flavio Paixao – po zagraniu Ilkaya Durmusa – został sfaulowany w polu karnym przez Romanczuka. Pewnym egzekutorem rzutu karnego był Paixao, który strzelił swojego 97 gola na boiskach PKO Ekstraklasy.