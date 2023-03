Lechia Gdańsk gra dziś z Miedzią o życie. Marcin Kaczmarek: To dla nas pierwszy z finałów. Dzwonek już mocno dzwoni

Lechię czeka arcyważny mecz z Miedzią. Biało-zieloni wygrali w tym roku tylko jedno spotkanie ligowe i dziś w grę wchodzi tylko zwycięstwo.

To zdecydowanie jest kryzys. Lechia przegrała trzy ostatnie mecze, a w pięciu zdobyła zaledwie dwa punkty. To bardzo słaby wynik jak na drużynę, która walczy o utrzymanie w krajowej elicie. Zwycięstwo udało się odnieść tylko na inaugurację rundy z Wisłą Płock i wtedy udało się umocnić w gronie zespołów bezpiecznych z pięcioma punktami przewagi nad rywalami. Jednak ostatniej gorsze wyniki ponownie zepchnęły biało-zielonych do strefy spadkowej. Rywale punktują, więc sytuacja zrobiła się bardzo poważna. Po klęsce w Poznaniu mocno zagrożona była pozycja trenera Marcina Kaczmarka, który ostatecznie nadal prowadzi zespół z Gdańska. W takiej atmosferze przyszło mu przygotowywać zespół. Z drugiej strony – kiedy się przełamać, jak nie teraz? Miedź nie będzie łatwym rywalem, ale to ostatni zespół w tabeli PKO Ekstraklasy i dla biało-zielonych zwycięstwo jest wręcz obowiązkiem.

- W tym tygodniu rozmawialiśmy bardzo dużo i to w różnych konfiguracjach. Padło dużo bardzo ważnych słów i opinii pomiędzy zespołem, zarządem i właścicielem. Były rozmowy oddzielne, ale też piłkarzy z zarządem i właścicielem w obecności sztabu – wyjaśnia trener Marcin Kaczmarek. - Mam nadzieję, że słowa przełożą się na czyny i energia, która skumulowała się podczas rozmów, wybuchnie podczas meczu. Sytuacja jest jaka jest i wszyscy wiemy, że dzwonek już dzwoni bardzo mocno. Jestem przekonany, że ten tydzień doprowadził do tego, że drużyna na boisku będzie bardzo zdeterminowana i że będzie jednością. Bo wspólne stanowisko jest takie, że dalej tak być nie może, jeśli chodzi o postawę zespołu na boisku. Przed nami bardzo ważny mecz i tylko trzy punkty dają nadzieję, że przyszłość będzie lepsza. Straty nie są duże, ale wszystkie elementy muszą być odmienne niż w ostatnich meczach. Odcinamy to co było i myślimy o meczu z Miedzią. Liczę, że to spotkanie da nam nowe możliwości na resztę sezonu.