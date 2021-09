Lechia Gdańsk gra dziś w Białymstoku z Jagiellonią o awans w Fortuna Pucharze Polski. Jaki jest plan na mecz trenera Tomasza Kaczmarka?

Biało-zieloni połączyli wyjazdy na mecz z Jagiellonią i piątkowe spotkanie ligowe z Górnikiem w Łęcznej. Po meczu w Białymstoku drużyna nie wróci do Gdańska tylko uda się w okolice Łęcznej i tam będzie przebywać do spotkania z Górnikiem. Stąd sztab szkoleniowy zabrał niemal całą kadrę, a w Gdańsku zostali tylko Filip Koperski, Kristers Tobers oraz Joseph Ceesay. Ten ostatni doznał kontuzji w ostatnim meczu z Piastem Gliwice, chodzi o kulach, a w klubie czekają na szczegółowe wyniki badań piłkarza.

- Pojechała praktycznie cała kadra, bo będziemy mieć normalne jednostki treningowe i treningi wyrównawcze – tłumaczy Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Na oba mecze mamy też inny pomysł odnośnie podstawowej „11”, ale też kadry meczowej. Są z nami także Marco Terrazzino i Miłosz Szczepański. Marco jeszcze nie jest gotowy do gry, ale chcemy z nim dobrze przepracować ten czas i przygotować go do kolejnych meczów.