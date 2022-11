Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze NA ŻYWO 18.11.2022 r. Lechia oddała dwa strzały i wygrała w ostatniej minucie! Bohaterem Łukasz Zwoliński

W zimowej scenerii toczył się zaległy mecz Lechii z Górnikiem. W pierwszej połowie jeszcze udało się zagrać na zielonej murawie, ale po przerwie gra toczyła się na białym boisku i potrzebna była pomarańczowa piłka.

Mecz poprzedziła minuta ciszy, bowiem w czwartek zmarł ojciec Macieja Gajosa i kapitana biało-zielonych rzecz jasna zabrakło w kadrze meczowej. A potem zaczął się mecz i to była kolejna beznadziejna postawa gospodarzy. Trudno mówić, żeby przyczyną takiej postawy była kilkudniowa zaległość z wypłatami. Piłkarze Górnika nie prezentowali zachwycającego futbolu w Gdańsku, ale wystarczyło, że byli bardziej ruchliwi i dynamiczni. Goście oddali osiem strzałów w tym cztery celne i zdecydowanie bardziej pokazali, że zależy im na wygraniu tego meczu. A popisy Lechii w ofensywie? Znowu żadnego strzału celnego, dwa niecelne i kompletny brak pomysłu na boisku. Te słowa się powtarzają, ale to tylko pokazuje obraz futbolu, jaki prezentują biało-zieloni. Nic nie pomogły też zmiany Marcina Kaczmarka, który tym razem od pierwszej minuty desygnował do gry Filipa Koperskiego, Jakuba Kałuzińskiego i Marco Terrazzino. To nadal była Lechia słaba, monotonna, nudna do bólu. Nawet jak biało-zieloni wychodzili z kontrą dwóch na jednego, to Conrado tak długo czekał z podaniem do Ilkaya Durmusa, że akcja została zmarnowana koncertowo. Tymczasem w doliczonym czasie gry dośrodkował Erik Janża, a Emil Bergstroem strzałem głową dał zasłużone prowadzenie drużynie z Zabrza.