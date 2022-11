Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 18.11.2022 r. Lechia chce wygrać i uciec ze strefy spadkowej. Biało-zieloni już myślą o transferach

W poprzedniej kolejce ligowej Lechia przegrała u siebie z Piastem Gliwice i w efekcie ponownie wylądowała w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. To był ciężki mecz dla biało-zielonych, którzy zostali zmuszeni do gry w ataku pozycyjnym i sobie z tym nie poradzili. W spotkaniu z Górnikiem drużyna będzie potrzebować zwycięstwa, ale trzeba się spodziewać, że goście nie zagrają otwartego futbolu. A to oznacza, że o trzy punkty znowu łatwo nie będzie.

- Mecz z Piastem nie był taki, jakiego oczekiwaliśmy, jeśli chodzi o konstruowanie akcji. Atak pozycyjny to jest trudny element. W dzisiejszej piłce przychodzi z wielkim trudem, ale to nie jest naszym usprawiedliwieniem – mówi Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - Powinniśmy grać lepiej i mam nadzieję, że tak będzie już od najbliższego meczu. Nie wiem jak Górnik podejdzie do tego spotkania, ale to już wyjdzie w trakcie gry. Musimy być na wszystko przygotowani. W mikrocyklu staraliśmy się budować grę, analizowaliśmy co było nie tak w poruszaniu się na boisku, dokonywaniu wyborów i rozwiązań. Mam nadzieję, że w meczu z Górnikiem będzie już to widać.