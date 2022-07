Lechia Gdańsk faworytem meczu z Rapidem Wiedeń? Przed zespołem Tomasza Kaczmarka jeden z najważniejszych wieczorów w sezonie

Co ciekawe, sprawdziliśmy kursy w piętnastu firmach bukmacherskich i tylko w jednym przypadku to na drużynę Rapidu był niższy kurs niż na Lechię (eWinner). Pozostałe czternaście firm widzi faworyta w zespole Tomasza Kaczmarka.

Oczywiście nie są to liczby podobnie do tych z meczu z Akademiją Pandev, gdy za jedną postawioną złotówkę na Macedończyków można było zgarnąć grubo ponad dwadzieścia. Niemniej, spotkanie w Wiedniu zrobiło swoje. Teraz jest to dużo bardziej wyrównane, choć minimalnie wyżej stoją szanse biało-zielonych.

Najwięcej za wygraną Lechii można zarobić we wspomnianym eWinner (2.95), natomiast najmniej oferuje PZBuk (2.35). Stawiać na zwycięstwo Rapidu najbardziej opłaca się w Fortunie (2.77).

Przypomnijmy, że w przypadku awansu Lechia w kolejnej rundzie zagra ze zwycięzcą pary Aris Limassol - Neftci Baku. W pierwszym spotkaniu Cypryjczycy wygrali u siebie 2:0. Początek rywalizacji z Rapidem w czwartek o godz. 19.45.