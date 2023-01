Lechia Gdańsk - Crvena Zvezda Belgrad NA ŻYWO, WIDEO. 15.01.2023 r. Mistrzowie Serbii sprawdzą Lechię. Wynik, online, relacja, skład

Dzisiejszy mecz sparingowy z Crveną Zvezdą to będzie prawdziwy test dla zespołu biało-zielonych. Rywale to aktualni mistrzowie Serbii. Mało tego, po mistrzostwo swojego kraju sięgali pięć razy z rzędu. W obecnych rozgrywkach Crvena Zvezda Belgrad także jest liderem serbskiej Ekstraklasy i ma dziesięć punktów przewagi nad drugim Partizanem Belgrad, co oznacza, że pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrzowski.

Trener Marcin Kaczmarek i jego podopieczni pracują nad tym, aby jak najlepiej przygotować się do rundy rewanżowej i walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Mecz z tak silnym rywalem może pokazać, w którym miejscu są obecnie biało-zieloni, a przecież do pierwszego meczu ligowego w tym roku zostały już tylko dwa tygodnie. W zespole Lechii na pewno nie zagra Christian Clemens, z którym klub rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Być może na boisku pojawi się za to Kevin Friesenbichler, z którym Lechia podpisała kontrakt we wtorek i piłkarz natychmiast dołączył do drużyny w Turcji.