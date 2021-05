Lechia Gdańsk - Cracovia 8.05.2021 r. Czy Lechia zagra w składzie bardziej ofensywnym? Kogo pośle do boju trener Piotr Stokowiec? [galeria]

NOWE Przedsiębiorcy i szkoły łączą siły, by wspomóc młodych na rynku pracy. Projekt Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Do 28 maja 2021 klasy gdańskich publicznych szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać się na spotkania z ekspertami z branż pomorskiego rynku pracy, m.in. hotelarskiej, PR, logistycznej morskiej, prawniczej, biotechnologicznej, elektronicznej czy IT. To część projektu organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. W ramach tego przedsięwzięcia odbyło się też 6 debat, a podczas jednej z nich zastanawiano się, jacy są dziś młodzi pracownicy.