Lechia Gdańsk coraz mocniej balansuje na krawędzi. Co dalej z trenerem Marcinem Kaczmarkiem?

Ostatnio zawodnicy Lechii cały czas powtarzali, że już nie mają marginesu błędu. Tymczasem pojechali na mecz do Grodziska Wielkopolskiego i oddali rywalom punkty, w drugiej połowie spotkania praktycznie bez walki. Położenie zespołu jest coraz gorsze, ale wciąż nie beznadziejne. Do końca sezonu pozostało dziewięć ligowych kolejek, a strata do miejsca bezpiecznego wynosi trzy punkty. Kluczowe będą dwa najbliższe mecze, bowiem zespół z Gdańska podejmie Śląsk Wrocław, a potem zagra w Białymstoku z Jagiellonią. To bezpośredni rywale w walce o utrzymanie. Strata punktów pogrąży biało-zielonych, a dwa zwycięstwa nie zapewnią pozostania w krajowej elicie, ale poprawią sytuację i zwiększą szansę na pozytywne zakończenie sezonu. Dziś Lechia, po porażce z Wartą, balansuje na krawędzi, piłkarze patrzą w przepaść i widzą co może zaraz się wydarzyć, ale wciąż w oddali tli się światełko. Zawodnicy dostali wolne, a do treningów wrócą w środę. Najbliższy weekend będzie bez meczów ligowych, bo jest przerwa reprezentacyjna i to czas na to, aby popracować nad lepszą formą poszczególnych zawodników. Nadzieją na poprawę gry jest też prawdopodobny powrót na kolejne mecze Conrado i Joeriego de Kampsa. To z pewnością zwiększy pole manewru trenerowi Marcinowi Kaczmarkowi.