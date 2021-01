Lechia Gdańsk chce Kurokawę, a Urbański coraz bliżej wyjazdu do Włoch. We wtorek biało-zieloni grają sparing z Olimpią Grudziądz

Nowym piłkarzem Lechii może wkrótce zostać Atsushi Kurokawa. Nie jest to z pewnością nazwisko, które powie wiele kibicom biało-zielonych. Jednak jak udało nam się dowiedzieć rozmowy są zaawansowane i są spore szanse na to, że Japończyk podpisze kontrakt z gdańskim klubem.

Nie byłby to pierwszy piłkarz z tego kraju reprezentujący barwy Lechii. Najbardziej znanym Japończykiem w barwach Lechii był Daisuke Matsui. W Gdańsku był tylko pół roku, ale w 16 meczach strzelił cztery gole i z pewnością był wzmocnieniem zespołu. Z kolei Tsubasa Nishi występował tylko w rezerwach i nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu biało-zielonych. A kim jest Kurokawa? 22-letni piłkarz gra jako napastnik bądź ofensywny pomocnik i jest zawodnikiem klubu Omiya Ardija, który gra w japońskiej drugiej lidze. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w klubie Mito HollyHock, który również gra w tej samej lidze, co Omiya. Kurokawa w poprzednim sezonie rozegrał 37 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. W sumie na tym szczeblu rozgrywkowym ma 104 mecze, 17 goli i 12 asyst. W 2017 roku zaliczył 87 minut w trzech meczach w japońskiej ekstraklasie. Zaliczył też jeden występ w reprezentacji Japonii U-19. Portal transfermarkt wycenia go na 900 tysięcy euro. Czy Kurokawa miałby w Lechii zastąpić Łukasza Zwolińskiego czy jednak jest sprowadzany bardziej z myślą o pozycji ofensywnego pomocnika? Zwolińskim interesuje się Legia Warszawa i trener Czesław Michniewicz chętnie sięgnąłby po napastnika biało-zielonych. Ponoć taki ruch wchodził w grę gdyby z zespołem mistrzów Polski pożegnał się Jose Kante. Piłkarz wprawdzie wciąż jest w Legii, ale już dostał zgodę na szukanie nowego klubu i w drużynie z Warszawy już raczej nie zagra. To jednak wcale nie oznacza, że Legia w jego miejsce sprowadzi Zwolińskiego. Łukasz w Lechii ma ważny kontrakt i nie ma w nim klauzuli odstępnego. Sam Zwoliński może być rozczarowany faktem, że nie gra w pierwszym składzie tak często, jak sobie to wyobrażał, ale jest bardzo ważnym zawodnikiem dla trenera Stokowca i Lechia wcale nie pali się do tego, aby go sprzedawać. To wszystko składa się na to, że cena za Zwolińskiego mogłaby się okazać za duża nawet dla Legii.