Lechia Gdańsk bije w tym sezonie kolejne rekordy. Flavio Paixao zapisał się w historii klubu w różnych kategoriach

Portugalczyk to wciąż grająca w Lechii legenda tego klubu. Bije kolejne rekordy i na stałe zapisał się w sercach kibiców biało-zielonych. To nie tylko świetny piłkarz, ale też lubiany i bardzo pozytywny człowiek.

- Jestem szczęśliwy, że zapisałem się w historii Lechii i Ekstraklasy – mówił nie tak dawno Paixao i miał powody do wzruszeń.

Mecz z Wartą był dla kapitana Lechii spotkaniem, które zapamięta z pewnością na zawsze. I to na pewno nie dlatego, że biało-zieloni wygrali 2:0, po jego dwóch golach. Pierwsze trafienie Flavio w tym meczu, to jednocześnie był gol numer tysiąc strzelony przez Lechię w historii występów w Ekstraklasie. Co ciekawe Portugalczyk był także autorem trafienia numer 900. Z kolei druga bramka Paixao w spotkaniu z Wartą to był jego setny gol w Ekstraklasie. To fantastyczne osiągnięcie. Paixao wszedł do klubu stu w polskiej lidze i uczynił to jako pierwszy obcokrajowiec.