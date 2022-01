Lech Wałęsa: "Widzicie co się w kraju dzieje, może być tylko gorzej". Były prezydent Polski apeluje, by odsunąć PiS od władzy

Lech Wałęsa prosił Polaków, żeby go posłuchali i wyciągnęli wnioski.

Podkreślał, że takie działania doprowadziły nas do pewności i pozwoliły zacząć budować prawidłowy system, który został zapisany w konstytucji. Według niego najważniejszą rzeczą był trójpodział władzy.

Były prezydent Polski nawoływał do tego, żeby przeczytać książkę autorstwa generała Edwarda Wejnera, żeby zobaczyć, jak ludzie, którzy teraz rządzą Polską, zniszczyli jego autorytet. Tytuł biografii to "Wojsko i politycy bez retuszu".

- Przeczytajcie ją, a zobaczycie, że to ta sama grupa od samego początku utrudniała mi działania w sterowaniu i robi to nadal. Ci sami ludzie. - oświadczył Wałęsa - To jest bardzo podejrzane. Tylko że ja wtedy miałem wasze wielkie poparcie. Byłem tak silny, że poradziłem sobie z nimi, ale tak bardzo zniszczyli mój autorytet, że dzisiaj nie mogę przeciwstawić się tym ludziom. Robili to celowo i przekonali wielu z was. Zróbcie wszystko by jak najszybciej tych ludzi odsunąć od władzy.