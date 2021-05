Lech Wałęsa gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Tego jeszcze nie było! Kiedy i gdzie oglądać najnowszy odcinek show króla TVN-u?

Najpopularniejszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny dziennikarz w Polsce powrócił kilka tygodni temu z kolejnym sezonem swojego autorskiego programu. W krzyżowy ogień pytań wziął tych, którzy zamierzają zrobić szum wokół siebie w najbliższych miesiącach. Zrobi to w swoim niepowtarzalnym stylu - za pomocą błyskotliwego żartu, ciętej riposty, a co najważniejsze – z idealnym wyczuciem. Wśród wybrańców godnych zajęcia miejsca na kanapie u Kuby znajdą się bohaterowie znani zarówno przez młodsze, jak i starsze pokolenia. Tym razem w odwiedziny do dziennikarza uda się gość specjalny. Jedno jest pewne: to będzie ważny odcinek!