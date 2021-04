Lech Poznań - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 20.04.2021 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, RELACJA, SKŁADY DRUŻYN

A gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk w internecie? Darmowy stream online dostępny będzie na stronie TVPSPORT.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Bezpłatny stream dla abonentów Canal+ dostępny będzie w NC+ GO, a płatny w serwisie Player.pl.

Transmisję z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek spotkania we wtorek (20.04.2021 r.) o godz. 20:30. Przedmeczowe studio w TVP Sport i w Canal+ Sport rozpocznie się o godz. 20:00.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Lech Poznań - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 20.04.2021: Trudne zadanie, ale zwycięstwo jest bardzo potrzebne

Coraz mniej czasu zostało do zakończenia sezonu ligowego w PKO Ekstraklasie. Lechia wciąż marzy o ligowym podium i grze w europejskich pucharach. Przed biało-zielonymi trudny mecz wyjazdowy z Lechem Poznań, ale wygrana jest bardzo potrzebna.

Lech zawodzi w tym sezonie i zajmuje odległe miejsce w ligowej tabeli, ale to wciąż groźny zespół i ma nowego trenera, Macieja Skorżę. Lechia pokazała, że potrafi stoczyć równy bój z trudnym przeciwnikiem, także na wyjeździe i zdobywać punkty. Podopieczni trenera Piotra Stokowca udadzą się do Poznania walczyć o zwycięstwo i Lechię stać na to, aby zgarnąć komplet punktów.