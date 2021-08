Lech Poznań - Lechia Gdańsk 22.08.2021 r. Biało-zieloni mają plan, żeby zatrzymać lidera i chcą pozostać niepokonani w tym sezonie ligowym

Poznań to zdecydowanie nie jest najszczęśliwsze miejsce dla piłkarzy Lechii. Gdańszczanie nie potrafili tam wygrać przez 52 lata i wyjazd do stolicy Wielkopolski przeważnie kończył się smutnym powrotem. Trener Piotr Stokowiec z biało-zielonymi również tam przegrywał, ale ma także i miłe wspomnienia. Trzy lata temu Lechia odczarowała Poznań wygrywając z Lechem 1:0 po golu strzelonym przez Flavio Paixao. Drugi radosny moment miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy biało-zieloni zwyciężyli po niesamowitych rzutach karnych i awansowali do finału Pucharu Polski, gdzie później przegrali z Cracovią. Drużyna pod wodzą trenera Stokowca pokazała jednak, że potrafi postawić się „Kolejorzowi” i fani biało-zielonych liczą na to, że podobnie będzie w niedzielę.

