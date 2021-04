Lech Poznań - Lechia Gdańsk 20.04.2021 r. Osłabiony zespół biało-zielonych chce wygrać z Lechem

Biało-zieloni wciąż walczą o grę w europejskich pucharach. To może im dać czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie. Na razie zajmują piątą pozycję, a lepszy jest Piast Gliwice, który wyprzedza gdańszczan lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. W sobotę Lechia w ostatniej chwili i szczęśliwie uratowała u siebie remis z Piastem, a już dziś czeka ją kolejne trudne zadanie, czyli mecz z Lechem w Poznaniu.

- Wynik meczu z Piastem ma dla nas mentalnie duże znaczenie, bo wciąż nie zamyka drogi do walki o czołowe lokaty. Sprawa jest otwarta, patrzymy do przodu i z takim samym charakterem będziemy grać do samego końca – zapewnił Piotr Stokowiec, szkoleniowiec biało-zielonych.

W drużynie nie brakuje problemów kadrowych przed tym spotkaniem. Wciąż niezdolni do gry są Tomasz Makowski, Kristers Tobers i Kenny Saief, których dopadł rotawirus. Nie pojechali na mecz do Poznania, podobnie jak Jarosław Kubicki, który musi pauzować za nadmiar żółtych kartek. Nadal do pełni sił po kontuzji nie wrócił Michał Nalepa, a to oznacza, że w Poznaniu zabraknie pięciu piłkarzy podstawowego składu. Wiele wskazuje na to, że Lechia będzie miała młodzieżowy środek pola, bo oprócz Macieja Gajosa powinni zagrać Jan Biegański oraz Jakub Kałuziński. Trener Piotr Stokowiec nie ma za to wielkiego pola manewru na środku obrony. Zagrają Mario Maloca i Bartosz Kopacz, a w razie problemów zawsze był wariant awaryjny, w którym można było przesunąć Kubickiego do defensywy. Teraz tego piłkarza zabraknie, więc na ławce rezerwowych usiądzie 17-letni środkowy obrońca, Filip Koperski.