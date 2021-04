Lech Poznań - Lechia Gdańsk 20.04.2021 r. Biało-zieloni rozbici w Poznaniu w ciągu 13 minut. Słaby mecz zespołu Piotra Stokowca [zdjęcia]

[b]CZYTAJ TAKŻE: Poznajcie partnerki piłkarzy Lechii. One skradły ich serca ZDJĘCIA

Więcej działo się w drugiej połowie, ale głównie dzięki postawie Lecha. Wprawdzie zaczęło się od celnego strzału Flavio Paixao, ale bramkarz „Kolejorza” nie miał problemów z obroną tego strzału. Gospodarze za to pokazali jak należy grać skutecznie i obnażyli obronę gdańskiego zespołu. Lechia słynie z bardzo dobrej organizacji gry w defensywie, ale w Poznaniu to kompletnie nie funkcjonowało. W efekcie Lech w 13 minut strzelił trzy gole i choć nie zagrał wcale jakiegoś świetnego meczu, to wygrał bez najmniejszych problemów. W 52 minucie dośrodkował Tymoteusz Puchacz, piłka odbiła się jeszcze od Karola Fili i przeleciała nad próbującym interweniować Dusanem Kuciakiem, a do siatki futbolówkę skierował Michał Skóraś wyprzedzając Michała Pietrzaka. Kilka minut później Mario Maloca sfaulował w polu karnym Ishaka, ale sędzia kazał grać dalej. Dopiero po interwencji VAR podyktował rzut karny, a Ishak zamienił go na gola. To jednak wcale nie był koniec. W 65 minucie Jakub Kamiński wyprowadził kontrę, a zakończył ją Dani Ramirez. Próbował zablokować go Bartosz Kopacz, ale był spóźniony. Lechia grała w Poznaniu źle, bez jakości, bez wyrazu i nie miała w tym spotkaniu piłkarza, którego można wyróżnić. Odnotować warto debiut 17-letniego Filipa Koperskiego. Lech zasłużył na zwycięstwo, ale chyba nie aż na tak wysokie. Nie dlatego, że Lechia nie grała tak dobrze, ale dlatego, że gospodarze nie prezentowali nic wielkiego. Strzelili trzy gole oddając cztery celne strzały. A mimo to wygrana Lecha mogła być wyższa, bo w końcówce miał jeszcze dwie szanse, ale Jesper Karlstroem z bliska fatalnie spudłował, a Kuciak wygrał pojedynek z Filipem Szymczakiem.