Lech Kulwicki: Nie nazwałbym czwartego miejsca Lechii sukcesem, ale w tym składzie nie da się powtórzyć tego wyniku za rok

Czwarte miejsce Lechii na koniec poprzedniego sezonu to sukces?

Lech Kulwicki: Tak bym tego nie określił. Oczywiście nie jest to porażka, natomiast przy tym składzie osobowym było to wszystko, na co było stać ten zespół. Sukces na pewno to nie jest, bo tak można byłoby mówić, gdyby Lechia zakończyła sezon na podium albo zdobyła jakieś trofeum.

Wnioskując po pana słowach konieczne są wzmocnienia.

Absolutnie. Mam wątpliwości czy Lechia zdołałaby powtórzyć podobny sezon w tym samym składzie. Legia Warszawa nie zanotuje już równie słabego roku i jestem przekonany, że będzie walczyła o mistrzostwo. Jeżeli Lechia nie zostanie wzmocniona, to z góry jest skazana na piąte miejsce.

Trener Tomasz Kaczmarek otwarcie deklaruje, że chce mocną, ale niezbyt liczną kadrę i nie należy nastawiać się na wiele ruchów transferowych.