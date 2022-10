Lęborski szpital ustawowo musi podnieść pensje pracownikom. Na razie wypłaca wyrównania

Znowelizowane prawo z 1 lipca podniosło wynagrodzenia dla pracowników medycznych i ustaliło najniższe wynagrodzenie na podstawie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Dla najniżej zarabiających pielęgniarek oznacza to skok z pensji 3,7 tys. zł brutto na ponad 5,3 tys. zł brutto, a dla pielęgniarek z wykształceniem wyższym pensja rośnie do ponad 7,3 tys. zł brutto. Tyle, że w praktyce jest z tym różnie, na co zwróciła uwagę Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. OIPiP stworzyła nawet platformę, na której poszczególne podmioty odpowiedziały na cztery pytania dotyczące wprowadzenia podwyżek dla personelu. Na zielono świecą się te placówki, które wprowadziły podwyżki, w tym m.in. szpital w Słupsku i Człuchowie a na czerwono zaznaczono podmioty, które mają z tym problemy. Na czerwonej liście OIPiP znalazł się lęborski szpital.