Lębork. Proces w sprawie zastrzelenia żubra. Sąd zarządził eksperyment, który ma sprawdzić, czy oskarżony mógł pomylić żubra z dzikiem

To kolejna odsłona procesu 23-letniego Remigiusza C., oskarżonego o zabicie żubra będącego pod ochroną gatunkową, handel bronią myśliwską bez zezwolenia, kłusowanie, składanie fałszywych zeznań i jazdę autem bez uprawnień. Do zdarzenia doszło 17 listopada 2019 roku. Razem z Remigiuszem C. oskarżony jest Przemysław P., któremu prokuratura zarzuca pomocnictwo i to, że wspólnie próbowali sprzedać głowę żubra jako trofeum. W związku ze sprawą oskarżono łącznie osiem osób, którym prokurator zarzuca kłusownictwo, handel bronią i tuszą zwierzęcą.