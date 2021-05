Lębork. Nie miała maseczki i na poczcie odmówiono jej obsługi. Zadzwoniła na policję Marcin Kapela

KPP Lębork

34-letnia kobieta zadzwoniła na policję, bo na poczcie odmówiono jej obsługi z powodu braku maseczki ochronnej na twarzy. Kobieta żądała by interweniujący policjanci ukarali w związku z tym pracownika poczty, jednak to przeciw niej sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Policja przypomina, że niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.