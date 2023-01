Lębork. Kompletnie pijani wracali z dyskoteki na hulajnogach elektrycznych

Z DYSKOTEKI WĘŻYKIEM NA HULAJNOGACH

- Chwiejny sposób jazdy „wężykiem” nasunął u funkcjonariuszy podejrzenia, że kierujący nimi mogą być nietrzeźwi. Chcieli skrócić sobie czas powrotu z nocnej imprezy i postanowili użyć do tego hulajnóg elektrycznych

NA GOŚCINNYCH WYSTĘPACH

Mundurowi zatrzymali ich do kontroli. Okazało się, że obydwaj mężczyźni są kompletnie pijani. U 23-latka z Gdyni badanie alkotestem wykazało obecność prawie trzech promili alkoholu w organizmie. natomiast u 25-latka z powiatu wejherowskiego poziom alkoholu przekroczył tę granicę - 3,5 promila . Policjanci nałożyli na obu mężczyzn mandaty karne w wysokości 2500 zł i zakazali im dalszej jazdy.

POLICJA PRZESTRZEGA

Jazda pod wpływem alkoholu to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do tragedii na drodze. Kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie jest wykroczeniem, które w przypadku, gdy sprawa trafi do Sądu, może zakończyć się karą aresztu albo znacznie wyższą grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.