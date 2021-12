Lębork: interwencja kontrterrorystów. Mężczyzna groził mieszkańcom

Lębork - interwencja policji

Policjanci ustalili, że żaden z mieszkańców budynku nie został poszkodowany, ale agresywny mężczyzna zabarykadował się z maczetą na strychu. Silnie pobudzony 31-latek nie reagował na polecenia mundurowych do opuszczenia swojej kryjówki i porzucenia maczety.

- Jego agresja narastała. W pewnym momencie wychylił się przez okno, krzycząc i wymachując maczetą

- informuje asp. Marta Szałkowska, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku.

Do pomocy policjantom zadysponowane zostały kolejne patrole. Teren przyległy do budynku został odgrodzony taśmą policyjną. Policjanci ustalili możliwą drogę ucieczki mężczyzny oraz ewakuowali lokatorów z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod strychem. Zadbali również o to, by pozostali mieszkańcy nie opuszczali w tym czasie swoich mieszkań.