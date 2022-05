Łeba. Co najmniej przez 30 lat port posłuży jako baza dla farmy wiatrowej Baltic Power [email protected]

Dziś w Łebie burmistrz Andrzej Strzechmiński oraz Jarosław Broda, Prezes Zarządu Baltic Power i członek Zarządu Jens Poulsen podpisali umowę na 30-letnią dzierżawę terenu o powierzchni ok. 1,1 hektara, na którym wybudowana zostanie baza do obsługi morskiej farmy wiatrowej. To oznacza, że przez minimum ten okres port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Grupę ORLEN i Northland Power. Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN planowane jest na 2026 rok.