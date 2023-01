Lawinowy wzrost zachorowań na grypę. Chorych jest dużo więcej niż w roku poprzednim. Powód? Brak szczepień i spadek odporności

Pomorze przoduje w statystykach zachorowań na grypę od dłuższego czasu. W ostatnim tygodniu grudnia 2022 r. (od 23 do 31) odnotowano ponad 57 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

To niewiele mniej niż w województwie mazowieckim, w którym służby sanitarne w tym czasie zarejestrowały najwięcej, bo nieco ponad 59 tys. przypadków. A statystyki i tak nie odzwierciedlają rzeczywistości i mogą być wyższe. W okresie świątecznym wielu zakażonych nie poszło do lekarza i nie zostało ujętych w raportach zachorowań. Co gorsza, spotkania świąteczne i kontakty międzyludzkie mogą spowodować wzrost liczby zachorowań w kolejnych dniach. Obecnie wśród zakażonych dominują dzieci.

- Odnotowaliśmy bardzo dużą liczbę zachorowań dzieci w wieku od 0 do 4 lat oraz w przedziale wiekowym 5-15 lat – mówi lekarz Jerzy Karpiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - W gdańskim szpitalu dziecięcym na Polanki tylko w ciągu poprzedniego miesiąca przez SOR przeszło 1300 małych pacjentów. To o 100 proc. więcej niż w normalnym okresie. Część z tych dzieci musiała być hospitalizowana, a część mogła leczyć się w domu. Ta liczba to najlepszy dowód na to, jak trudna jest sytuacja. Zauważamy, że oprócz grypy, najwięcej jest zakażeń wirusem RSV. Z Covidem właściwie nie mamy już problemu, tu można mówić jedynie o pojedynczych przypadkach. Natomiast dla dzieci do 4. roku życia groźny jest wirus RSV. Dzieci zakażone tym wirusem bardzo często wymagają hospitalizacji – dodaje Jerzy Karpiński.