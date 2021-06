Latem sporo remontów na gdańskich ulicach. Gdzie spodziewać się utrudnień drogowych? [lista prac]

Dlaczego tyle prac latem, gdy Gdańsk może być oblegany przez turystów? Władze Gdańska chcą zdążyć przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdy ruch na drogach jest o 30 proc. wyższy niż w sezonie wakacyjnym.

Wicedyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Wawrzonek przyznał, ze ruch samochodowy w mieście już w kwietniu wrócił do stanu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa - pomimo zamkniętych szkół oraz limitów w komunikacji miejskiej. Wielu dotychczasowych pasażerów komunikacji miejskiej skutecznie przesiadło się do samochodów.

- Oczywiście nie możemy wykluczyć miejsc, gdzie ruch będzie się kumulował. Są to najbardziej atrakcyjne obszary miasta, czyli Śródmieście, Główne Miasto oraz obszary nadmorskie. Dlatego też te obszary, co roku objęte są szczególnymi organizacjami ruchu, które w tym roku również tam zaistnieją. W pasie nadmorskim są to parkingi nadmorskie. Natomiast jeśli chodzi o Śródmieście, to tak jak w latach poprzednich będzie rozszerzona Strefa Ograniczonej Dostępności. Powinna ona zapewnić pieszym, turystom znalezienie się w bezpiecznym i komfortowym obszarze, w którym będą mogli poruszać się tylko i wyłącznie mieszkańcy wyposażeni w identyfikatory lub abonamenty - mówiła Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu.