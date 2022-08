Land Rover Kite Cup 2022. Żeglarze z całej Polski zmierzą się w Pucku w zawodach wieńczących sezon w kitesurfingu i wingfoilu

Land Rover Kite Cup 2022 - zawody w Pucku 11-14 sierpnia

Po zaciętej rywalizacji w Rewie i Jastarni nadszedł czas na zakończenie sportowych zmagań na wodach Zatoki Puckiej. Od 11 do 14 sierpnia 2022 roku na terenie Klubu Jachtowego w Pucku (MOKSiR Puck) odbędą się ostatnie zawody cyklu Land Rover Kite Cup. To okazja, by zobaczyć największe gwiazdy polskiego kitesurfingu. W lipcu Julia Damasiewicz została młodzieżową mistrzynią świata w klasie formula kite oraz wywalczyła pierwsze miejsca w kategorii open kobiet i w kategorii U21 na zawodach Pucharu Polski Land Rover Kite Cup w Jastarni.

W Pucku w kiteboardingu rozegrane zostaną konkurencje: formula kite – mistrzostwa Polski oraz freestyle. W dyscyplinie wingfoil obędzie się wingfoil race, który wyłoni mistrzów Polski. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów, jak co roku, czuwać będzie Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Kiteboardingu oraz Polskie Stowarzyszenie Wing, które powstało w tym roku. W rywalizacji może wziąć udział każdy sportowiec. Wystarczy w pierwszym dniu zawodów zgłosić się między 8.00 a 9.30 do biura zawodów i zarejestrować.