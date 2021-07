Łąki kwietne w Gdańsku znikają. Mieszkańcy i ekolodzy oburzeni. Eksperci: To zabieg pielęgnacyjny, bez ingerencji człowieka nie przetrwają

Trójmiejski oddział ogólnopolskiej sieci grup ekologicznych „Zielona Fala” w swoich social mediach opublikował zdjęcie łąki kwietnej przy [b]Muzeum II Wojny Światowej. Zwrócił uwagę na fakt, że ostatnio została ono spustoszona przez „szalonego kosiarza”.

– Niestety w ostatnich tygodniach zgłoszenia rzekomych „łąk kwietnych”, które zostały wykoszone do suchego ścierniska, pojawiają się w Gdańsku masowo – zauważyli moderatorzy „Zielonej Fali”. – Apelujemy do odpowiedzialnych instytucji: Miasto Gdańsk, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańskie Nieruchomości – powstrzymajcie atak szkodników z kosami!!! Chyba każdy z was urzędników zauważył już, że mamy w tym roku wyjątkowo upalne lato i ziemia wysycha w zastraszającym tempie? Chyba najwyższy czas na aneksowanie umów na usługi koszenia?!