Ladies Jazz Festival 2021 w Gdyni potwierdzony! Będą polskie gwiazdy

Zaznaczmy, Ladies Jazz Festival jest jednym z niewielu wydarzeń muzycznych, którego pandemia nie przerwała. W zeszłym roku koncerty odbywały się w formie hybrydowej – występy zagranicznych gwiazd można było obejrzeć dzięki transmisji online dostępnej na sali koncertowej, a damy polskiego jazzu występowały na żywo.

- To, że w tym roku planujemy całkowicie polską edycję festiwalu związane jest z cały czas nieopanowaną sytuacją pandemiczną i niewiedzą, jak i kiedy będą reagowały nań różne kraje – tłumaczy współorganizator Maciej Farski. - Jednocześnie, to że polskie, nie znaczy że gorsze, nie znaczy że trzeba coś komuś udowadniać - proszę spojrzeć na wspaniałe nazwiska, które widnieją w programie tegorocznego Ladies' Jazz Festival i przy każdym z nich chwilkę pomyśleć: czego mogę oczekiwać w kontekście lady plus jazz plus letni festiwal plus gwiazda. A potem przyjść na te niezwykle zapowiadające się koncerty i porównać… Gwarantuję moc wzruszeń!

