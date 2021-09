Łączy taniec i akrobatykę. I to w powietrzu! 19-letnia Konstancja na Przymorzu otwiera studio akrobatyki powietrznej red.

Ma 19 lat i bardzo odważny pomysł na siebie. Do Gdańska przyjechała z wielkopolskiego Leszna nie tylko po to, żeby studiować dietetykę sportową, ale przede wszystkim po to, by otworzyć własne studio akrobatyki powietrznej. Od czerwca szukała najlepszego miejsca, we wrześniu na stałe zamieszkała w Gdańsku, a już w październiku otwiera na Przymorzu Gdańskie Studio Akrobatyki Powietrznej Blue Sky. W poniedziałek (13 września), na festynie organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przymorze w klubie osiedlowym Bolek i Lolek, Konstancja zaprezentuje swoje umiejętności.