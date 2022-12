Kwidzyn. Tak było podczas uroczystej przysięgi wojskowej pomorskich Terytorialsów. Do służby przystąpiły 23 osoby, w tym 5 pań [ZDJĘCIA]

-Przysięga wojskowa to jest zobowiązanie które podejmujecie wobec lokalnej społeczności, wobec swoich bliskich, wobec rodziny, znajomych, ale przede wszystkim wobec Ojczyzny. Pamiętajcie, że żołnierzem jest się do końca życia. To, że ktoś przechodzi w stan spoczynku, odchodzi do rezerwy, nie zwalnia go z przysięgi wojskowej. To nie jest obietnica, że pójdziecie z kimś do kina, restauracji, czy też żeby się z kimś spotkać. To jest zobowiązanie, które podejmujecie już do końca życia – stwierdził kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.