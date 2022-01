Kwarantanna to zagrożenie dla gospodarki. "Skrócenie obowiązkowej izolacji to dobre posunięcie" [ROZMOWA]

100, 200 tys. dziennie osób zakażonych, jeszcze więcej testowanych i na kwarantannie. Jeśli tak będzie wyglądać piąta fala czy nie dojdzie do lockdownu rynku pracy, 2 czy 3 miliony osób na kwarantannie, które nie mogą iść do pacy przez tydzień to duże zagrożenie dla firm?

Takie ryzyko oczywiście istnieje i w zasadzie pytaniem jest nie: czy wystąpi tylko: kiedy. Zdecydowana większość branż nie ma możliwości kierowania pracowników do pracy zdalnej. Tylko około 20 proc. osób będących na kwarantannie może świadczyć prace z domu, głownie w usługach dla firm, IT, finansach itp. Pozostałe jak handel, przemysł, transport, logistyka, energetyka i inne wymagają fizycznej obecności pracownika w miejscu pracy. Ubytek tak dużej liczby pracowników jest oczywiście sporym kłopotem dla firm. Na to nakłada się niepokojąca sytuacja na Ukrainie, której efektem może być konieczność powrotu do domu dużej liczby pracowników z tego kraju, a to jest dzisiaj silny filar polskiej gospodarki. Już ogłoszono gotowość mobilizacyjną, m.in. dla kobiet podlegających takiemu obowiązkowi. Do tej pory braki na rynku pracy uzupełniane były głównie pracownikami ze wschodu, teraz tej opcji może zabraknąć.