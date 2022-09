Kuźnica - Jastarnia. Polataliśmy nad "archipelagiem" na Zatoce Puckiej. Tak powstają "polskie Malediwy". Dziś tu więcej ptaków niż turystów

Kuźnica - Jastarnia. Polataliśmy nad "archipelagiem" na Zatoce Puckiej. Tak powstają "polskie Malediwy".

Wysepki na Zatoce Puckiej, koło Kuźnicy - a dokładniej na wysokości tzw. Syberii - to sztuczny twór. Ich archipelag pojawił się w wyniku prowadzonych tu prac wodnych. Z dna Pucyfiku wydobywany jest piasek, by pogłębić tory wodne, czyli "drogi" którymi pływają kutry i inne jednostki do portu w Kuźnicy, czy np. przystani w Pucku.

Wydobyty z dna urobek nie trafił natychmiast na plażę w Kuźnicy, bo wylądował na płyciźnie niedaleko od miejsca prowadzonych prac i w ten sposób - przypadkowo - uformowały się wysepki. "Archipelag koło Kuźnicy" szybko zyskał na popularności, ale głównie w internecie, bo z brzegu widoczny jest słabo.

Wysepki na Zatoce Puckiej teraz służą głównie ptakom morskim, które tu znajdują miejsce do odpoczynku.

Na ich brzegach szybko osadziły się też glony i wodna roślinność.