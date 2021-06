Kuźnia Wodna w Oliwie otwarta po latach przerwy. Można ją odwiedzać do połowy września

Kuźnia Wodna w Oliwie, od 1957 roku oddział warszawskiego Muzeum Techniki, została przekazana Muzeum Gdańska w 2018 roku. Stało się to blisko dwa lata po powodzi z lipca 2016, która poważnie uszkodziła obiekt.

- Mamy nadzieję, że w przyszłości Kuźnia stanie się jedną z „żywych historycznych” atrakcji Gdańska opowiadających o historii przemysłowej naszego miasta. Takich kuźnic, jak ta, dawniej było kilkadziesiąt. O Kuźni myślimy jednak szerzej. Chcemy by w przyszłości, po zagospodarowaniu Dworu Ernsttal, była ona atrakcją wyróżniająca gdańskie dziedzictwo w skali kraju, a jej działania, we współpracy ze środowiskiem kowali, były adresowane do lokalnej społeczności – mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska – Chcemy, by Kuźnia Wodna była miejscem, do którego chętnie wracamy, które w przystępny, atrakcyjny i praktyczny sposób będzie przekazywać wiedzę najmłodszym gdańszczanom na temat ginącego fachu kowalstwa artystycznego. W tym roku, po wykonaniu I etapu prac zabezpieczająco-rewitalizacyjnych, otwarty ponownie obiekt będzie początkowo czynny w sezonie letnim - dodał.