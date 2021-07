Kupujesz zwierzaka? Uważaj na pasożyty! Przykre przypadki mieszkanek Trójmiasta. Weterynarz: Trudno jest zabezpieczyć się przed problemami

- Pasożyt ten żywi się krwią zarówno zwierząt, jak i ludzi - mówi nasza Czytelniczka. - Prowadzi aktywność w nocy. W dzień chowa się w zakamarkach podłóg, mebli i innych szczelinach. Jest w związku z tym trudny do wytępienia. Próbuję wielu metod. Stosuję ozonowanie, parownicę, różne, specjalistyczne preparaty. Jak na razie nic nie pomaga. Ten dramat trwa już dziewiąty tydzień. Ciągle jesteśmy gryzieni i terroryzowani przez pasożyta w naszym własnym mieszkaniu. Skończyło się to dla mnie i dla dziecka wizytą w poradni chorób tropikalnych. Koszty związane z opłacaniem lekarzy, zakupem leków i usuwaniem pasożyta liczone są już w tysiącach złotych. Nie wiem już, co mam dalej robić.