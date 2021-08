Kultowy "Pulp Fiction" po kaszubsku! Kino Żeglarz w Jastarni zaprasza na seans

Vincent Vega: Wiesz, jak tam mówią na ćwierćfunciaka z serem?

Jules Winnfield: Jak to? Nie mówią „ćwierćfunciaka z serem”?

Vincent Vega: Mają system metryczny, nie kapują, co to jest ćwierć funta.

Jules Winnfield: Więc jak na niego mówią?

Vincent Vega: „Royale z serem”.

Jules Winnfield: „Royale z serem”? A jak mówią na big maca?

Vincent Vega: „Big mac” to „big mac”. Albo: „le big mac”.

Zamiast "I love You, Honey Bunny” tylko „Kòchóm cã, Mimkù Kaninkò”

Charakterystyczne dialogi będzie można usłyszeć w wersji kaszubskiej. We wtorek, 24 sierpnia, Kino Żeglarz w Jastarni zaprasza na godz. 21 na "Pulp Fiction" w języku kaszubskim.