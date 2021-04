„Kuchenne Rewolucje” w restauracji „Floriańska" w Szczyrku! Nowy odcinek programu Magdy Gessler już 29.04.2021 r. na antenie TVN!

O przetrwanie walczy także sąsiadująca z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej restauracja „Floriańska” , którą prowadzi małżeństwo - Stefan i Gabrysia . Para przed dwunastoma laty, jeszcze za poprzednich właścicieli, wyprawiła tu swoje wesele. Co więcej, także tutaj, dwa lata później świętowali chrzciny swojej córki. „Floriańska” pamięta też wiele rocznic i innych uroczystości Stefana i Gabrysi. Gdy ponad rok temu, na początku walki z pandemią pojawiła się okazja przejęcia lokalu, para zdecydowała się na skok na głęboką wodę. Mimo wprowadzanych obostrzeń weszli w ryzykowny biznes gastronomiczny, jak mówią, z sentymentu. Nie mogli pozwolić, by tak bliska im restauracja trafiła w obce ręce.

Położony w Beskidzie Śląskim Szczyrk to kurort, w którym zwykle o każdej porze roku pojawiały się tłumy turystów . Pandemia dotknęła to liczące kilka tysięcy mieszkańców miasteczko szczególnie. Zrobiło się tu pusto i cicho. Nieczynne są wyciągi i liczne lokale małej i dużej gastronomii.

Za poryw serca zapłacili jednak wysoką cenę. Zamknięcie przez kolejne rozporządzenia „Floriańskiej” spowodowało odpływ klientów, a jak nie ma gości to i nie ma funduszy. Gabrysia i Stefan co miesiąc dopłacali do interesu, ale wiadomo, że długo tak się nie da. Restauracji grozi katastrofa. W obecnej sytuacji para postanowiła sięgnąć po ostatnią deskę ratunku - małżeństwo zwróciło się o pomoc do Magdy Gessler. Restauratorka ze znaną sobie energią przekroczyła progi restauracji "Floriańska". Co z tego wyniknie?