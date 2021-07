Ktoś zostawił przywiązanego psa na moście w Bytowie. Właściciela szuka policja

Bytowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek 5 lipca 2021 roku. Piesek został przywiązany do elementu konstrukcyjnego mostu i pozostawiony w Bytowie na Lobeliowej Ścieżce Rowerowej. To nowy szlak rowerowy w kierunku Pomyska.