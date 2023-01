Ktoś podcinał przydrożne drzewa w powiecie kościerskim i kartuskim. Co udało się ustalić w tej sprawie? Sprawdzamy

Policja od 2021 roku szukała sprawcy, który stworzył poważne zagrożenie m.in. na trasie Grabowo Kościerskie - Puc. Podobna sytuacja miała miejsce w pow. kartuskim.

Jak informowali strażacy OSP Nowa Karczma, zostali zadysponowani do miejscowego zagrożenia na trasie Grabowo Kościerskie - Puc. Zdarzenie dotyczyło podciętych piłą drzew, które znajdowały się na skraju jezdni.

Strażacy nie kryli oburzenia, czemu dali wyraz na swoim profilu na Facebooku.

- A teraz słowa kierujemy bezpośrednio do osoby / osób, które są odpowiedzialne, za podcinanie tych drzew. CO WY MACIE W GŁOWACH?! - piszą strażacy. - Jakim bezmózgiem trzeba być, by robić takie coś?! Jest masa niecenzuralnych słów, które przychodzą nam do głowy, ale niestety nie możemy ich tutaj zamieścić! Co by było, gdyby takie drzewo spadło na jadący prawidłowo ulicą pojazd?! Na przypadkowego pieszego który znalazłby się w złym miejscu i w złym czasie?!