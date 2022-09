Kto zostanie nowym trenerem piłkarzy Lechii Gdańsk? Maleją szanse Jana Urbana. Będzie trener zagraniczny? Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk zwolniła Tomasza Kaczmarka z funkcji trenera po czwartej porażce z rzędu. Kto może go zastąpić? Trwają poszukiwania i rozmowy, a my przedstawiamy głównych kandydatów. Sprawdźcie, kto może zostać nowym trenerem piłkarzy Lechii. Zapraszamy do oglądania.