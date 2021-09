"Kto zabił Iwonę Wieczorek?". Nowa książka obnaża osoby z bliskiego otoczenia dziewczyny

Autor publikacji jako jedna z niewielu osób, która przebrnęła przez tysiące stron akt sprawy, nie ma wątpliwości co do tego, że nastolatka została uprowadzona, a niedługo później zamordowana. Od dawna głośno mówi o tym, że wie, kim są rzekomi sprawcy zbrodni.

"Kto zabił Iwonę Wieczorek?" to kolejna po "Co się stało z Iwoną Wieczorek?" próba dojścia do prawdy na temat śmierci młodej gdańszczanki. W reportażu Janusza Szostaka, dziennikarza śledczego i szefa Fundacji Na Tropie ukazano nowe wątki i nieznane opinii publicznej informacje.

W rozmowie ze stycznia 2020 roku zdradził nam, że podczas zbierania materiałów do poprzednich książek otrzymywał pogróżki, a w trakcie gromadzenia informacji dotyczących Iwony Wieczorek, jeszcze przed wydaniem książki, zabito mu psa.

Mimo licznych nieprzyjemności, w najnowszej książce zdradza kto i dlaczego chroni sprawców i kto od początku wiedział o tym, co stało się z dziewczyną. Wyjaśnia, dlaczego ta sprawa jest tak trudna do rozwiązania i komu zależy na tym, byśmy nigdy nie poznali prawdy. Jest przekonany, że była to zbrodnia dokonana w kręgu znajomych.