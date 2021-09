Kto jest właścicielem Westerplatte? Muzeum II Wojny Światowej: dzięki wyrokowi możemy prowadzić dalsze prace inwestycyjne

Trwa spór o prawo do zarządzania działkami na Westerplatte. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną ministra rozwoju, zarówno samorząd Gdańska jako właściciel terenu przed 2019 r., jak i Muzeum II Wojny Światowej, czyli zarządca wyznaczony zapisami sejmowej specustawy, roszczą sobie prawo do administrowania historycznym półwyspem. Podczas, gdy prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaoferowała gotowość do współpracy przy budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz kontynuacji ostatnich badań, prof. Grzegorz Berendt przedstawił dziennikarzom plany, jakie w stosunku do Westerplatte ma MIIWŚ. Te są niezmienne. Muzeum zamierza kontynuować badania archeologiczne i czuje się do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów oraz wyroków sądowych.

- Dla nas, jako instytucji, jest to kwestia zasadnicza, że możemy wykonywać szeroko rozumianą misję muzeum oraz tę węziej rozumianą, czyli inwestycje – mówił p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - I to właśnie nieprzerwanie czynimy i będziemy czynić. Taki jest stan prawny, według którego będziemy działać.